23 февраля - День защитника Отечества. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые военнослужащие и ветераны! Дорогие жители Норильска! Примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества.

В этот поистине всенародный праздник мы чествуем воинов Российской армии и флота, силовых структур, рядовых и офицеров запаса – всех, кто посвятил свою жизнь служению родной земле, кто обеспечивает безопасность нашего государства и его граждан.

Сегодняшние защитники Родины – это потомки и современники победителей, сумевших отстоять интересы своей страны во времена Великой Отечественной войны, проявивших доблесть и профессионализм в локальных конфликтах. Их подвиги – пример для всех, кто готов в любое время стать опорой для своей Отчизны, родных и близких людей.

По традиции мы поздравляем не только тех, кто находится сейчас на боевом посту, но и всех российских мужчин. Честная и преданная служба на благо интересов Отечества проявляется в различных сферах, но неизменно требует ответственности, силы воли, мужества и твёрдого характера. Эти качества имеют решающее значение как на поле боя, так и в мирной жизни.

Защищать территорию можно не только с автоматом в руках, но и трудясь в недрах рудников, у плавильных печей. Это доказали норильчане, строившие наш с вами город и комбинат. Сегодня мы отдаем им дань уважения и выражаем признательность, голосуя за присвоение Норильску почётного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» и продолжая благое дело земляков.

От всей души желаю мужчинам Норильска благополучия и успехов в делах, семейного тепла, крепкого здоровья и уверенности в достойном будущем. С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска