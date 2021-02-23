23 февраля – День защитника Отечества. Поздравление Дмитрия Свиридова

Уважаемые военнослужащие, глубокоуважаемые ветераны, дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём защитника Отечества. Для всех, кто прошёл военную службу, выполняет свой долг сейчас, кто по первому зову готов встать на защиту нашей Родины, 23 февраля — один из главных праздников. Он объединяет все поколения и посвящён самому высокому предназначению мужчины, патриота — защите своего Отечества.

Мы свято храним те исторические победные традиции, которые были заложены нашими предками в течение многих столетий. Уверен, во все времена российские солдаты и офицеры будут надёжно оберегать мирную жизнь наших граждан, гарантировать независимость российского государства.

За последние годы было немало сделано для укрепления национального оборонного потенциала. Страна оснастила армию и флот современной военной техникой. На высоком уровне проводится боевая подготовка, крепок моральный дух личного состава. Сегодня у России одна из самых боеспособных армий мира, и это залог безопасности нашей страны, её стабильного поступательного развития.

Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, семейного счастья, мирного неба и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!

Дмитрий Свиридов,

председатель Законодательного собрания Красноярского края