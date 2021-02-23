23 февраля – День защитника Отечества. Поздравление Людмилы Магомедовой

Уважаемые норильчане,

поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни — это мир, спокойствие и стабильность, а потому не случайно День защитника Отечества имеет богатую и славную историю. Традиционно этот праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и чести. 23 февраля — праздник не только тех, кто служил и служит в армии, но и тех, кто всегда готов быть защитой и надёжной опорой для своей Родины, семьи, родных и близких!

И в этот день мужества, хвалы и чести хочется пожелать вам, чтобы успех и везение преобладали во всех сферах жизни, чтобы мужская мощь, сила и усердие всегда были спутниками по жизни. Пусть высоты любого достижения сохраняются на нужном уровне, а неиссякаемая энергия помогает справляться с любыми трудностями и неудачами! Никогда не падайте духом, имейте крепкий тыл.

С праздником вас!

Людмила Магомедова,

председатель комитета по образованию, культуре и спорту Законодательного собрания Красноярского края