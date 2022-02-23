23 февраля - День защитника Отечества. Поздравление от Александра Пестрякова

Уважаемые норильчане, примите искренние поздравления с Днём защитника Отечества!

Тёплые пожелания сегодня адресованы не только мужчинам, чьей обязанностью издревле считалась защита Родины, но и дамам, которые служат в различных силовых ведомствах нашей страны. В постоянно меняющемся мире вам приходится оперативно реагировать на всё новые и новые вызовы, пресекать угрозы безопасности и свободе наших соотечественников по всему миру. Ежедневно каждый из вас ведёт «незримый бой», благодаря которому для нас, гражданских, ваша служба, как поётся в известной песне, «на первый взгляд, как будто не видна». Ваши самоотверженность, преданность Отечеству и выбранному делу, готовность к самопожертвованию на благо россиян дают нам уверенность в завтрашнем дне и позволяют крепко стоять на ногах, чувствовать себя в безопасности и планировать своё будущее и будущее своих детей.

Примите слова искренней благодарности за ваш каждодневный труд, за подвиги, за высокий профессионализм и неравнодушие, которыми вы руководствуетесь в своей работе и в жизни. Желаю здоровья, бодрости духа, мудрости в принятии важных решений и семейного благополучия!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска