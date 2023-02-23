Александр Пестряков поздравил горожан с Днём защитника Отечества

Искренне поздравляю с Днём защитника Отечества всех, чья жизнь и деятельность так или иначе связана с защитой нашей Родины, её национальных интересов и безопасности граждан.

Сегодня как никогда важно помнить о главных вехах развития и становления России и защищать память об этом от преступных попыток переписать мировую историю. Защита Отечества, любовь к своей родной земле и уважение к труду предыдущих поколений всегда были присущи гражданам нашей великой страны. И сейчас, когда Россия вновь переживает сложные времена, особая ответственность лежит на тех, кто выбрал делом своей жизни службу в вооружённых силах и силовых структурах. Не меньшая ответственность лежит и на тех, кто честным трудом защищает Отечество на «гражданке». Уверен, что сплочённость и беззаветная любовь к Родине помогут нам преодолеть любые трудности и вызовы.

Дорогие норильчане, в этот праздничный день от всей души желаю вам никогда не терять уверенности в правильности выбранного пути, помнить, что защита Отечества — это, прежде всего, защита своих родных и близких от любых невзгод. Здоровья вам, оптимизма, неиссякаемой жизненной энергии, мира и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска