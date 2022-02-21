23 февраля норильские учреждения здравоохранения будут работать по сокращённому графику

Детские поликлиники (ул. Бегичева, 24, ул. Богдана Хмельницкого, 18) в День защитника Отечества будут работать с 08.00 до 16.00. В предпраздничный день — с 08.00 до 19.00.

Во взрослых поликлиниках в праздничный день приём будет вестись с 08.00 до 16.00. Вызвать врача на дом можно будет до 18.00.

Пункты вакцинации 23 февраля также будут работать. В Центральном районе привиться против коронавируса можно будет с 10.00 до 17.00, в Талнахе — с 10.00 до 15.00, в Кайеркане — с 09.00 до 13.00.