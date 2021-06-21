23 июня в Норильском центре занятости населения пройдёт ярмарка вакансий для выпускников

Начинающим специалистам всегда сложно найти первую работу. В помощь выпускникам Центр занятости устраивает ярмарки вакансий, где ребятам могут подобрать подходящее место. Студенты и выпускники школ смогут побеседовать с потенциальными работодателями, трудоустроиться или попасть в кадровый резерв.

Если ребятам не приглянутся предложения, то они смогут встать на учёт и продолжить поиск работы.

Ярмарка вакансий пройдёт в Центре занятости населения по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 16. Более подробную информацию можно получить по телефону 34-29-58.