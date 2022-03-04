23 норильчанина приняли участие в трёхдневном интенсиве в Академии креативных индустрий Агентства развития Норильска

Она знакомила норильских креативщиков с основными методами творческого возрождения и главными принципами создания творческого проекта любого рода, рассказывала, как можно развивать индивидуальный художественный язык, тренировать художественное зрение и придумывать нетривиальные визуальные решения, учила работать с пространством и объектами в нём.

Теорию креативщики закрепляли практикой: создавали автопортреты и иллюстрации в нестандартных техниках, например, применяя в качестве кистей и красок вещи из собственных сумок и рюкзаков, искали необычные способы использования обычных предметов, придумывали собственных персонажей в результате взаимодействия с городской средой.

«Творческая перезагрузка» в креативном пространстве АРН научила участников интенсива подходить к решению любых задач нестандартно, существенно расширила их представления о техниках, применяемых в работе над творческими проектами, вдохновила на новые эксперименты.

«Здесь каждый точно смог: творчески себя прокачать, освоив предлагаемые инструменты, увидеться с коллегами по креативному цеху, пообщаться, договориться о совместных проектах и, что особенно ценно, узнать о самом себе много интересного и вдохновляющего», – поделилась своими впечатлениями Карина Андреева, руководитель социокультурных и образовательных проектов АРН.

Напомним: Академия креативных индустрий – образовательный проект Агентства развития Норильска, запущенный в 2020 году. Первые образовательные курсы АКИ – event-компетенций (для горожан, которым интересно самим делать события), декоративного искусства и дизайна (для начинающих и опытных дизайнеров и мастеров северных ремесел), современного искусства (для художников и фотографов). Практическими итогами образовательных курсов стали коллаборационная сувенирная коллекция «СЕВЕР», новые городские фестивали и выставки.