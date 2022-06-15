23 норильских семьи приняли участие в корпоративных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья!»

Соревнования традиционно прошли в Сочи в санатории «Заполярье». Норильск представили участники, работающие на различных предприятиях города как в компании «Норникель», так и в бюджетной сфере.

Старт соревнованиям дала торжественная церемония, которая состоялась 5 июня. В течение всего дня семьи сражались за звание самой сильной и ловкой. Эстафеты проводились в разных локациях, в том числе на теннисном корте, где участники проходили весёлые эстафеты, и даже в бассейне.

Организаторы устроили потрясающий, яркий, спортивный праздник не только для соревнующихся, но и для всех гостей санатория «Заполярье».

Семья Рубан из Норильска — папа Владимир, мама Татьяна и сын Лев — стала победителем соревнований среди норильчан. По итогам мероприятия в общем зачёте они заняли 11–е место, при этом Льва признали самым спортивным ребёнком.