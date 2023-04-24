​В общественной приёмной губернатора Красноярского края пройдёт приём граждан

На вопросы норильчан ответят первый заместитель министра строительства Красноярского края Роман Сотников и заместитель министра промышленности, энергетики жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов.

Мероприятие пройдёт 26 апреля с 16.00 до 19.00, по адресу: Ленинский проспект, 21, первый этаж.

Предварительная запись на личный прием граждан ведется по телефону: 46-90-90.

При себе необходимо иметь паспорт.

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