МАУ ИЦ «Норильские новости»

​В общественной приёмной губернатора Красноярского края пройдёт приём граждан

​В общественной приёмной губернатора Красноярского края пройдёт приём граждан

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​В общественной приёмной губернатора Красноярского края пройдёт приём граждан

​В общественной приёмной губернатора Красноярского края пройдёт приём граждан

На вопросы норильчан ответят первый заместитель министра строительства Красноярского края Роман Сотников и заместитель министра промышленности, энергетики жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Евгений Гаврилов.

Мероприятие пройдёт 26 апреля с 16.00 до 19.00, по адресу: Ленинский проспект, 21, первый этаж.

Предварительная запись на личный прием граждан ведется по телефону: 46-90-90.

При себе необходимо иметь паспорт.

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Фото из открытых источников
24 апреля в 11:14 1560
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