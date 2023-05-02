234 семьи из Норильска и 80 семей из Дудинки в этом году получат сертификаты на переселение

Общий объём финансирования программы переселения на текущий год составило более 1 185 714,3 тысячи рублей. На сегодняшний день сертификаты получили 304 семьи из 314.

Кроме того, в связи с отказами граждан от получения свидетельств социальные выплаты получили 25 семей, включённые в краевой резервный список.

15 семей, ранее получившие социальные выплаты, уже приобрели жилые помещения в благоприятных для проживания регионах страны.

Номинал жилищного сертификата в 2023 году составляет 3 823,0 тысячи рублей. Расчёт социальных выплат производился краевым Министерством строительства, исходя из утвержденного на I полугодие 2023 года Минстроем РФ норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по Российской Федерации – 88 737 рублей.

Напоминаем, заявочная кампания по приему заявлений и документов от граждан, желающих получить социальную выплату в 2024 году, продлится до 1 августа.

Приём заявлений и документов осуществляется в управлении жилищного фонда по адресу: Ленинский проспект, 40, кабинеты 1 и 2. Часы приёма: понедельник, вторник, среда, четверг с 14.00 до 17.00. Телефон для справок 43-70-30 (добавочные номера 1806, 1803, 1808, 1812, 1813). Также подать документы можно в МФЦ Норильска.