24 апреля православные отметят праздник Пасхи

Пасха или Светлое Христово Воскресение — древнейший и очень важный христианский праздник, который был установлен в честь Воскресения Иисуса Христа. Это событие является центром всей библейской истории и основой христианского учения. Дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, в этом году праздник выпал на 24 апреля.

Завтра, 23 апреля, в Великую субботу в Кафедральном соборе Иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость (ул. Пушкина, 11) в 08.00 православные норильчане смогут посетить божественную литургию, а по её окончании освятить куличи и яйца, а также воду.

В полночь с 23 на 24 апреля начнётся Крестный ход, после которого пройдут пасхальная утреня и божественная литургия.

24 апреля, в течение всего дня, православные смогут освящать пасхальную снедь. В 09.00 состоится божественная литургия, а в 17.00 - Великая Пасхальная вечерня.