24 апреля стартует экспедиция «Соль Таймыра»

Агентство развития Норильска подготовило для гостей обширную программу с посещением знаковых мест Таймыра, которые навсегда оставят след в их сердце. Обзорные экскурсии по Норильску и Дудинке покажут, как много общего и вместе с тем, как много различий между двумя таймырскими городами. Участники экспедиции смогут испытать себя в роли горняков на учебном полигоне шахты «Ангидрит», побывают в этностойбище «Тыяха», где насчитывается свыше тысячи оленей. Здесь каждый почувствует себя кочующим жителем тундры. Центральной точкой программы станет плато Путорана: озеро Лама, водопады Иркиндинский и Моя-Ачин. Пребывание на дикой, нетронутой земле поистине захватывает дух и переворачивает сознание.

Но главная задача экспедиции - поиск неожиданных гастрономических сочетаний и вкусов. 24 апреля в гриль-зале ресторана BeerHouse известные шеф-повара Максим Любимов - ресторан Leo Wine&Kitchen (Ростов-на-Дону) и Николай Бобров - ресторан Tunguska (Красноярск), предложат норильчанам вкусить изысканные блюда, среди которых: сугудай из нельмы с вишневым понзу и снегом из хрена; цилиндр из свёклы с кремом из юколы нерки и икрой хариуса; перепёлка с белой смородиной.

А 25 апреля в «Гриль-ферме» шеф-повара Ольга Суздалкина - ресторан «Соль» (Москва), и Павел Борисенко - рестораны Salt и Seasons (Калининград), приглашают попробовать чира с пшеницей, икрой сига и ламинарией; мясо северного оленя с пастернаком, печенью селезня и мочёной брусникой и другие северные блюда. Также в этот день в ресторане «Вино и Мясо» состоится лекция для норильских рестораторов от Ольги Суздаленко и сомелье Андрея Ларина.

Количество мест ограниченно. Забронировать столики можно по номерам: 22-17-30 (BeerHouse) и 22-32-93 («Гриль-ферма»). Не упустите шанс распробовать «Соль Таймыра»!