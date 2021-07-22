24 июля в 16.00 в Городском центре культуры состоится открытие фестиваля «Северный ЛэндАрт»
24 июля в 16.00 в Городском центре культуры состоится открытие фестиваля «Северный ЛэндАрт»
Мероприятие пройдёт в формате пресс-конференции.
Горожанам представят новосибирскую команду «Сибирское Арт-пространство» и 20 мастеров-флористов из разных городов страны, которые к пятому юбилейному фестивалю «Северная ягода» создадут 10 арт-объектов из природного материала на экологической тропе лыжной базы «Оль-Гуль».
Проект реализуется при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель». Главные партнёры — управление по делам культуры и искусства администрации Норильска, лыжная база «Оль-Гуль».
Норильчан и гостей города приглашают познакомиться с участниками проекта. Вход свободный. Справки по телефону 22-72-31.