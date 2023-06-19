24 июня на «Заполярнике» отметят День молодёжи

Арт-площадка будет организована одним из победителей городского конкурса социальных проектов среди СО НКО Большого Норильска «МЫ — НКО» в 2023 году — Центром культурных инициатив «Мята» — в рамках реализации проекта «ВВЕРХ».

В начале мероприятия будут награждены победители городского конкурса детских рисунков «Волшебный полёт». А апогеем праздника станет массовый запуск воздушных змеев, созданных и раскрашенных гостями праздника.

Норильчан приглашают стать частью яркого городского события.