24 июня на «Заполярнике» отметят День молодёжи
24 июня на «Заполярнике» отметят День молодёжи
В рамках празднования на стадионе будет работать арт-площадка «ВВЕРХ», которая на один день превратит «Заполярник» во взлётную полосу и семейную мастерскую с творческими локациями.
Арт-площадка будет организована одним из победителей городского конкурса социальных проектов среди СО НКО Большого Норильска «МЫ — НКО» в 2023 году — Центром культурных инициатив «Мята» — в рамках реализации проекта «ВВЕРХ».
В начале мероприятия будут награждены победители городского конкурса детских рисунков «Волшебный полёт». А апогеем праздника станет массовый запуск воздушных змеев, созданных и раскрашенных гостями праздника.
Норильчан приглашают стать частью яркого городского события.