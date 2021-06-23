24 июня в Норильске пройдут мероприятия, посвящённые 76-й годовщине Парада Победы

24 июня во всех районах Норильска пройдут памятные мероприятия. В 12.00 норильчане смогут присоединиться ко Всероссийской акции «Весть Победы». В это время по всей стране одновременно раздадутся гудки автомобилей, поездов, кораблей, прозвучат сирены заводов и предприятий.

В Городском центре культуры с 12.00 до 16.00 будет открыта экспозиция «В 6 часов вечера после войны…», а в 22.00 ГЦК примет участие во Всероссийской акции «Лучи Победы» - в это время фасады здания окрасит яркая подсветка.

В Детской библиотеке в 12.00 состоится познавательная программа «Мы помним», в а 12.40 - мастер-класс «Голубь мира». В течение дня для гостей будет развёрнута экспозиция моделей военной техники «На страже рубежей».

На официальных страницах КДЦ им. Вл. Высоцкого в социальных сетях будут проходить акция рисунков «Пусть всегда будет солнце», акция по изготовлению бумажных голубей «Белый голубь» и акция видеопоздравлений и стихотворений «Помним!Чтим!Гордимся» под хештегами #ПУСТЬВСЕГДАБУДЕТСОЛНЦЕ #мирназемле #радостьпобеды #радостьпобеды2021 #СПАСИБОЗАПОБЕДУ #24июня, голубьмира #мирназемле #ПОМНИМ!ЧТИМ!ГОРДИМСЯ! В библиотеке № 6 пройдёт тематическая выставка «Как хорошо на свете без войны».

Жители Кайеркана с 10.00 до 12.00 у мемориальной стелы «Слава подвигам народа» могут нарисовать мелом на асфальте рисунки, иллюстрирующие Победу советского народа в Великой Отечественной войне. Фотографии рисунков разместят на страницах КДЦ «Юбилейный» в социальных сетях с хештегами #ПУСТЬВСЕГДАБУДЕТСОЛНЦЕ и #24июня.

В библиотеке № 1 можно будет увидеть тематическую выставку «В книжной памяти мгновения войны».