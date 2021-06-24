24 предпринимателя Красноярского края получили статус социального предприятия

В рамках регионального проекта «Создание условий для лёгкого старта и комфортного ведения бизнеса» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» социальным предпринимателям края предложат образовательные программы в центрах «Мой бизнес» и финансовую поддержку в виде грантов. Размер помощи составит до 500 тысяч рублей, а для компаний Арктической зоны до 1 млн рублей.

Руководитель агентства развития малого и среднего предпринимательства края Татьяна Бочарова: «Для получения гранта предприниматель должен быть включен в реестр социальных предприятий. Кроме того, на всероссийском уровне проводятся конкурсы, где социальные предприниматели могут получить финансовую поддержку для реализации своих проектов. Напомню, что теперь представители малого и среднего бизнеса в течение всего года могут заявляться на получение статуса социального предприятия».