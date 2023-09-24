Поздравление с Днём машиностроителя от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

День машиностроителя — это праздник настоящего труда и мощи. Это праздник физически и морально сильных, трудолюбивых людей, которые создают высокие образцы техники. Механический завод — одно из старейших предприятий «Норникеля» — сегодня мы знаем как развитое многопрофильное современное производство, ежегодно выпускающее несколько десятков тонн различных видов продукции для города и компании. В данной отрасли работают профессиональные, целеустремлённые, самоотверженные и ответственные люди, которые не боятся тяжёлого, но результативного труда.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности и решимости в достижении поставленных целей, профессиональных успехов и личных побед. Пусть ваша работа приносит вам радость, достаток и удовлетворение.

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска