25 января — День российского студенчества. Поздравление Дмитрия Карасева

Дорогие студенты!

Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём российского студенчества!

Для многих студенческая пора является одним из самых ярких, интересных и захватывающих периодов жизни. Наряду с высокой ответственностью, когда молодёжь приобретает навыки, которые в будущем определят их личностный и профессиональный успех, этот жизненный этап полон надежд, оптимизма и, конечно, ожидания воплощения грандиозных планов.

Норильск славится талантливой молодёжью. Мы гордимся поколением молодых, блестяще претворяющих свои мечты в жизнь, достигающих внушительных карьерных высот и прославляющих наш город своими успехами.

В этот праздник я желаю каждому студенту не бояться мечтать, ведь нет ничего невозможного для того, кто верит в себя. Усердие, терпение и тяга к новому помогут вам достичь поставленных целей.

Пусть студенческие годы будут полны тёплых воспоминаний, а результаты вашего труда пойдут на благо нашего города. Мы, в свою очередь, постараемся сделать всё возможное, чтобы вы могли реализовать себя на своей малой родине.

Успехов в учёбе и воплощения смелых жизненных планов!

С уважением,

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска