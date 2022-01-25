25 января — День российского студенчества. Поздравление Дмитрия Карасева
25 января — День российского студенчества. Поздравление Дмитрия Карасева
Дорогие студенты!
Поздравляю вас с замечательным праздником — Днём российского студенчества!
Для многих студенческая пора является одним из самых ярких, интересных и захватывающих периодов жизни. Наряду с высокой ответственностью, когда молодёжь приобретает навыки, которые в будущем определят их личностный и профессиональный успех, этот жизненный этап полон надежд, оптимизма и, конечно, ожидания воплощения грандиозных планов.
Норильск славится талантливой молодёжью. Мы гордимся поколением молодых, блестяще претворяющих свои мечты в жизнь, достигающих внушительных карьерных высот и прославляющих наш город своими успехами.
В этот праздник я желаю каждому студенту не бояться мечтать, ведь нет ничего невозможного для того, кто верит в себя. Усердие, терпение и тяга к новому помогут вам достичь поставленных целей.
Пусть студенческие годы будут полны тёплых воспоминаний, а результаты вашего труда пойдут на благо нашего города. Мы, в свою очередь, постараемся сделать всё возможное, чтобы вы могли реализовать себя на своей малой родине.
Успехов в учёбе и воплощения смелых жизненных планов!
С уважением,
Дмитрий Карасев,
глава города Норильска