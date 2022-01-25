25 января — День российского студенчества. Поздравление Ирины Субочевой

Уважаемые студенты и преподаватели!

Примите самые добрые поздравления с Днём российского студенчества — праздником, который имеет богатую историю, традиции и объединяет молодёжь всей страны.

Студенты, без преувеличения, самые инициативные представители нашего молодого поколения. С неподдельным интересом вы становитесь участниками различных мероприятий, направленных на развитие родного города, края, страны. Годы, связанные с получением профессионального образования, надолго остаются в памяти как период мечтаний, романтики, ярких событий и встреч.

Пусть знания, которые вы приобретаете, станут залогом успешного профессионального развития, а годы студенчества на всю жизнь зарядят вас оптимизмом и уверенностью в своих силах. Желаю вам крепкого здоровья, успешной учёбы и множества достижений и побед!

С уважением,

Ирина Субочева,

депутат Законодательного собрания

Красноярского края