25 мая Агентство развития Норильска проведёт тренинг «Проектное управление»
25 мая Агентство развития Норильска проведёт тренинг «Проектное управление»
Участники события узнают про основные подходы к организации бизнес-процессов в компании, научатся гибким методам работы с новыми направлениями, составят свою оптимальную бизнес-модель и подробно разберут метрики при работе с проектными командами.
Проведёт тренинг Антон Анфимов, сертифицированный тренер Корпорации МСП, специалист направления «Инвестиции» АРН.
Встреча пройдет в креативном пространстве Агентства развития Норильска (ул. Комсомольская,33а, (2 этаж). Начало в 18 часов. Продолжительность тренинга – 2 часа.
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