25 мая во всем мире считается Днём пропавших детей

В этот день по всей стране поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» приглашает в гости родителей, чтобы обсудить самое главное - безопасность их детей.

Близится лето - пора массовых выездов норильчан на материк и базы отдыха. Сотрудники отряда совместно с IT-Кубом проведут открытое родительское собрание по профилактике случаев пропажи детей. Накануне отпусков эта тема особенно актуальна. По данным экспериментов, которые проводят поисковики, 9 из 10 детей уходят с незнакомцами... Поэтому очень важно правильно воспитывать своих чад. Волонтёры, у которых за плечами десять лет опыта поисковой работы, поделятся с папами и мамами ценной информацией.

- Что делать, если пропал ребенок?

- Каковы самые частые причины пропажи детей?

- Как объяснить ребенку правила безопасности?

- Что за секретное слово-пароль?

Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете на встрече, которая состоится 25 мая в 19.00 в «IT-Кубе.Норильск» (ул. 50 лет Октября, 10, этаж 3).

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