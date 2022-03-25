25 марта – День работника культуры России. Поздравление от Дмитрия Карасева

Уважаемые работники культуры Норильска, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Сегодняшняя дата в событийном календаре России посвящена вам — людям, для которых праздники прочно связаны с работой, ответственностью, созданием атмосферы радости и эстетического удовольствия для окружающих.

В силу своих особенностей Норильск совмещает элементы культуры и традиций разных народов. Вы же объединяете всё в общую канву, формируя образ Норильска как города с богатой культурной палитрой.

Вы вдохновляете горожан к занятию творчеством, помогаете талантам раскрывать свой потенциал. Приглашая к участию в различных конкурсах, популяризируете культурные достоинства нашего города за его пределами.

Фестивали, праздничные гуляния, выставки, творческие встречи, концерты и другие мероприятия неизменно собирают свою аудиторию, позволяют людям духовно развиваться и просто качественно проводить свой досуг.

Некоторые культурные события уже по праву считаются визитной карточкой города и сами по себе являются поводом для событийного туризма, привлекая в Норильск гостей из других городов и стран.

Благодарю вас за преданность профессии, за то, что следуете призванию и вкладываете душу в свои проекты. Искренне желаю вдохновения и дальнейших творческих взлётов, здоровья, радости и весеннего тепла.

С уважением,

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска