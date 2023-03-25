Поздравление с Днём работников культуры от главы города Дмитрия Карасева

Уважаемые работники культуры Норильска, примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Культура – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Она формирует мировоззрение, нравственные принципы, несёт в себе вечные идеи гуманизма и красоты, помогает развивать эстетический вкус и расширять кругозор.

В Норильске происходит уникальное совмещение различных культурных традиций разных народов. Многие праздники, конкурсы, фестивали, проводимые в нашем городе, стали традиционными и пользуются большой популярностью среди детей, молодёжи и старшего поколения.

Работники культуры – это яркие, инициативные, увлечённые и преданные своему делу профессионалы, которые вносят в нашу жизнь гармонию и красоту, помогают понимать и ценить прекрасное.

Благодаря работникам культуры раскрываются новые таланты, создаются новые творческие коллективы, завоёвываются новые высоты.

От всего сердца хочу сказать спасибо ветеранам культуры за безграничную преданность своему делу, за подвижнический труд, за мастерство и талант.

Желаю крепкого здоровья, благополучия, стабильности и процветания, пусть вам сопутствует успех в воплощении самых смелых творческих замыслов! С праздником!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска