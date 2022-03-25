25 марта – День работника культуры России. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко

Уважаемые работники и ветераны краевой культуры, деятели искусства!

Примите поздравления с профессиональным праздником! Он объединяет тысячи увлечённых своим делом людей, тех, кто помогает сохранять и умножать духовное богатство страны, укреплять нравственные основы общества.

Край по праву гордится знаменитыми на весь мир деятелями искусства, которые прославили родное Красноярье достижениями в гуманитарной сфере. Музыкальная, художественная, театральная, музейная жизнь региона по событийной насыщенности нисколько не уступает признанным культурным столицам. Красноярск становится площадкой масштабных фестивалей искусства, конкурсов мастерства, проектов, радующих публику яркими премьерами и звёздным составом. Наши артисты оперы и балета, музыканты достойно выступают на лучших сценах страны. Театры получают главную российскую премию – «Золотую маску». Кинодокументалисты заявляют о себе на престижных форумах профессионалов.

Регион активно участвует в национальном проекте «Культура». Создание широких возможностей для творческой самореализации в городах и сёлах остаётся приоритетной задачей. Повсеместно обновляется отраслевая инфраструктура, большое внимание уделяется поддержке молодых талантов и креативных идей.

В этом году мы отмечаем 200-летие Енисейской губернии. Юбилейная дата привлекает серьёзный интерес к историческому наследию многонационального края, ознаменована чередой значимых событий.

Каким бы делом человек ни занимался, он по-настоящему счастлив, когда в его жизни есть творчество. Знаем, среди работников культуры нет равнодушных. И в крупных городах, и в маленьких посёлках трудятся люди талантливые, влюблённые в свою профессию. Ваша миссия – дарить радость самопознания, приобщения к миру прекрасного. Спасибо за созидательную энергию, за подвижничество. Желаем здоровья, удачи, благополучия и неиссякаемого вдохновения!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания края