Поздравление с Днём работников культуры от Александра Пестрякова

Уважаемые работники культуры и ветераны отрасли, примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!

Несмотря на внешнюю суровость, Норильск вполне можно назвать культурной столицей Заполярья — в нашем городе широко представлены все направления этой сферы. Провести досуг интересно и с пользой можно и в кино, и в самом северном драматическом театре, и в современных библиотеках, и на всевозможных концертах и фестивалях, а юным норильчанам доступно обучение различным видам искусства.

Вот и в свой профессиональный праздник вы наверняка не отдыхаете, а вновь радуете горожан интересными мероприятиями и культурными событиями, которые, как всегда, проходят при полном аншлаге.

От всех норильчан и от себя лично благодарю всех работников культурной отрасли Норильска за ваш непростой подвижнический труд, за то, что каждый день приобщаете нас к прекрасному. Желаю вам новых творческих находок, успешной реализации всех проектов и, конечно, благодарной публики. Здоровья вам, оптимизма, прекрасного настроения и добра!

Александр Пестряков,

председатель Норильского городского Совета