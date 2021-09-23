25 сентября на лыжной базе «Оль-Гуль» состоится военно-патриотическое мероприятие «Полевой выход-2021»

Мероприятие стартует в 10.00. Принять участие в нём могут студенты, а также представители общественных организаций Норильска.

Участникам предстоит пройти 12 этапов. Ребята будут соревноваться в стрельбе из пневматического оружия, попробуют себя в роли пожарных, на некоторых этапах им придётся применить не только находчивость, но и свои интеллектуальные способности.

Организация подобных мероприятий позволяет объединить усилия многих государственных структур и общественных организаций. Это Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов, Норильская городская казачья община, а также 7-й отряд Федеральной противопожарной службы ГПС главного управления МЧС России по Красноярскому краю и войсковая часть № 40919.

Безопасность мероприятия обеспечивает дежурная бригада скорой медицинской помощи.

Подведение итогов и награждение победителей состоится в Молодёжном центре 1 октября в 16.00.