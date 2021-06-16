25 тысяч рублей штрафа заплатит норильский предприниматель за несоблюдение мер профилактики

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора в Норильске проведена проверка одного из магазинов.

Было установлено, что в период возникновения угрозы распространения коронавирусной инфекции предприниматель не проводит санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия. Так, в магазине не обеззараживается воздух, не проводится дезинфекция оборудования, сотрудники на работу выходят, не измерив температуру.

За выявленные нарушения постановлением суда коммерсант привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 25 000 рублей.