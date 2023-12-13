25 вопросов рассмотрели норильские депутаты на заключительной в этом году сессии

Так, был проиндексирован ряд социальных выплат, касающихся оказания материальной помощи горожанам в сложном финансовом положении. Кроме того, была введена новая мера соцподдержки – единовременная выплата в размере 305 тысяч рублей для граждан, состоящих на учёте в норильском военкомате и заключивших контракт на прохождение службы в ВС РФ в период СВО.

Кроме того, было принято решение, связанное с повышением заработной платы бюджетникам с 1 января 2024 года: она увеличится на три тысячи рублей пропорционально отработанному времени (с учётом северного коэффициента и при условии полного размера надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера сумма выплат составит 7,8 тысячи рублей).

Также в ходе 11-й сессии городского Совета депутаты дали согласие на приём в собственность муниципалитета движимого имущества: речь идёт о шести северобусах, которые в ближайшее время будут доставлены в Норильск.

Помимо этого, народные избранники утвердили положение о наставничестве; разрешили использовать средства бюджета Норильска для осуществления переданных госполномочий, касающихся организации отдыха школьников (как правило, краевых субсидий, предоставленных на данные цели, не хватает); внесли изменения в положение о служебном найме квартир (увеличив срок для освобождения жилого помещения при соблюдении определённых условий); привели муниципальные нормативные акты в соответствие с действующим законодательством; приняли решение о присвоении школе № 30 имени Виктора Владимировича Захарченко (герой войны в Афганистане).

Также парламентарии утвердили нового члена Молодёжного парламента: место Дениса Коваля, который досрочно покинул коллегиальный орган, займёт Балахалум Казиева.