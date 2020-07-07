250 км дорог регионального значения приведут в нормативное состояние в этом году

В Красноярском крае реализуется национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Наш регион участвует в трёх федеральных проектах, входящих в состав нацпроекта, – "Дорожная сеть", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" и "Безопасность дорожного движения".

В этом году общее финансирование программ нацпроекта составит 4 млрд 479 млн рублей из федерального и краевого бюджетов. По проекту "Дорожная сеть" в настоящее время уже освоено 26% годового объёма средств, поскольку текущий дорожно-ремонтный в период в крае начался достаточно рано, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.

"В мае мы активно работали даже в северных территориях. Тенденция показывает, что мы идём с опережением графика", – отметил министр транспорта региона Константин Димитров.

В 2020 году планируется привести в нормативное состояние 250 километров дорог регионального значения, а также 13 километров дорожной сети города Красноярска. На 22 дорожных объектах работы уже завершены, на 54 объектах региональных дорогах они еще ведутся. Всего за год будет отремонтировано 98 объектов.

Кроме того, распоряжением правительства РФ из резервного фонда краевому бюджету предоставлено дополнительно 720 млн рублей. Это позволит завершить реконструкцию обхода Красноярска уже в текущем сезоне, хотя ранее это планировалось на 2021 год, и дополнительно отремонтировать 23 километра региональных дорог.

Край уже несколько лет находится в пятёрке регионов-лидеров по качеству дорог, однако для достижения запланированных в нацпроекте показателей необходимо ежегодно увеличивать финансирование ремонтных работ.