2500 тонн металлолома предстоит собрать волонтёрам проекта «Чистая Арктика» в Норильске до конца октября

Сейчас волонтёры и активные горожане – участники программы «Чистый Норильск», стартовавшей весной 2021 года и ставшей частью федерального проекта «Чистая Арктика», приводят в порядок промышленную зону на берегу реки Щучья. Уже удалось собрать более 190 тонн отходов. Всего в норильской промзоне скопилось около 2,5 тысяч тонн металлолома, оставленного ещё с советских времён. Очистка будет продолжаться, пока позволяют погодные условия, возможно, вплоть до ноября. Собранные отходы отправят в Дудинку, на площадку компании «Арктиквтормет», откуда их по воде вывезут на переработку.

«Благодаря синергии общества, власти и крупного бизнеса в Красноярском крае проводится эффективная, полномасштабная работа по уборке и утилизации отходов в Арктике. Генеральный партнёр проекта — «Норникель» — помогает с организацией экспедиций, обеспечением техникой и привлечением корпоративных волонтёров. Это пример того, как должен поступать ответственный бизнес. В таком партнёрстве кроется огромная сила, которая послужит на благо экологии нашей страны», — отметил член федерального штаба проекта «Чистая Арктика» Андрей Нагибин.

Компания «Норникель» за десять лет планирует очистить 24 млн квадратных метров территории, убрать 2 млн тонн отходов и демонтировать 500 зданий.

«Наше участие в программе — это участие в создании благоприятных условий для жизни людей. Более того, это большая ответственность, которую компания приняла, осознавая её важность. В планах — очистка всего Большого Норильска, а также территории, где расположены газодобывающие переделы компании», — рассказал Андрей Радунцев, начальник предприятия по работе с территориями и благоустройству производственного департамента Заполярного филиала «Норникеля».

Идея проекта «Чистая Арктика» принадлежит капитану атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрию Лобусову, а также советскому и российскому капитану ледокола, Герою Труда Российской Федерации Геннадию Антохину.

Эта инициатива объединила общественные и волонтёрские организации, учёных, глав регионов и бизнес. Партнёрами проекта выступают «Норникель», «Росатом», «ФосАгро» и РЖД.