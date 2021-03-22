​Норильчанин ответит перед судом за ограбление собственной матери

.Полицейские выяснили, что из-за недавно перенесённой болезни пенсионерка вынуждена была периодически обращаться за помощью в бытовых вопросах к родственнику. В сентябре она приглашала в гости своего 39-летнего сына, чтобы он помог ей отремонтировать кухонную мебель. Золотой браслет пропал сразу после его визита. Другие посетители в дом не приходили. Сын категорически отрицал, что взял украшение. В октябре после очередного визита родного человека и просьбы купить ей продукты питания, женщина лишилась банковской карты, с которой было снято более 17 тысяч рублей. Новая беседа с сыном также не дала никаких результатов, и мать решила обратиться за помощью в полицию.

Предполагаемого преступника оперативники уголовного розыска нашли быстро, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что похищенный у матери браслет сын сдал в один из норильских ломбардов. Однако к моменту обращения заявительницы к правоохранителям украшение уже было отправлено на переплавку. Вырученные от продажи драгоценности деньги, а это более 43 тысяч рублей, безработный родственник потратил на личные нужды. Точно так же он распорядился похищенными деньгами. Мужчина снимал деньги в банкоматах, пока мать-пенсионерка не заблокировала карту, а после просто выбросил её.

В отношении мужчины следователи отдела МВД России по городу Норильску возбудили два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частями 2 и 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Максимальное наказание по ним предусматривает до шести лет лишения свободы. Расследование завершено, в ближайшее время обвиняемый ответит за свои действия перед судом.