25-летний норильчанин предстанет перед судом

В ходе расследования выяснено, что 25-летнему норильчанину друг был должен 90 тысяч рублей, которые занял ещё год назад. Но возвращать он их не торопился.

Потому обвиняемый взломал гараж друга и в счёт долга угнал автомобиль марки «Лада». После чего он распродал её на запчасти. На тот момент он не знал, что машина принадлежит другому человеку.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 130 УК РФ «Самоуправство». В рамках данной статьи злоумышленнику грозит арест на срок до шести месяцев.

На сегодняшний день расследование завершено, и в ближайшее время молодой человек предстанет перед судом.