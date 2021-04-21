26 апреля - День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти их жертв

С того момента в России почитают заслуги и память людей, которые честно и мужественно выполнили свой долг, рискуя здоровьем и жизнью, ликвидировали последствия техногенной катастрофы.

В честь этой памятной даты культурные учреждения Большого Норильска организуют ряд мероприятий. Так, КДЦ им. В. Высоцкого в Талнахе приглашает горожан на фотовыставку «Хроники Чернобыля». Это уникальная возможность увидеть Припять и её окрестности в те времена, когда город процветал и был полон жизни. Также 26 апреля в 15.00 в Талнахской городской библиотеке состоится час памяти «Долгое эхо Чернобыля». Читатели смогут погрузиться в воспоминания о том страшном событии, познакомиться с историей города Припять до и после трагедии, узнать о том, как создавалась атомная станция, о причинах аварии и последствиях взрыва для окружающей среды.

В Политехническом колледже НГИИ специалисты библиотеки № 3 проведут сегодня тематическую беседу «Чернобыль: трагедия, подвиг, предупреждение». Гостям расскажут не только об общеизвестных фактах ужасающей аварии на Чернобыльской АЭС, но также о подвигах и мужестве, проявленных пожарными, солдатами и учеными-ликвидаторами.

В Публичной библиотеке 24 апреля в 18.30 состоится кинолекторий «Чернобыль: боль и быль». Для посетителей проведут обзор книжной выставки «Трагедия, всколыхнувшая мир» и продемонстрируют кадры документальных фильмов, посвящённых аварии на Чернобыльской АЭС.

В кинокомплексе «Родина» 25 апреля в видеозале зрителям покажут две киноленты. В 18.00 - «В субботу», режиссёра Александра Миндадзе. События, о которых повествует этот фильм, восстановлены по дневникам очевидцев произошедшего. В 20.00 «Письма мертвого человека» - выход этой картины на экраны практически совпал с чернобыльской аварией, она стала резонансной для своего времени. Вход свободный.

26 апреля в 17.00 в малом зале Городского центра культуры для норильчан старше 16 лет и для тех, кто пропустит показ в «Родине», пройдёт памятное мероприятие с показом фильма «В субботу». Вход свободный.

В Кайерканской библиотеке № 8 26 апреля в 15.00 пройдёт урок памяти «Зарево над Припятью». Гостей познакомят с событиями крупнейшей в мире техногенной катастрофы ХХ века и представят повесть-предостережение Гудруна Паузеванга «Облако». А в библиотеке № 10 в это же время состоится День памяти «Помнить, чтобы не повторилось». Старшеклассникам библиотекари представят книжную выставку «Боль и мужество Чернобыля», расскажут о катастрофе, о людях, ценой своей жизни спасавших человечество, и негативных экологических последствиях, которые коснулись не только России.