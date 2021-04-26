26 апреля — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв

Уважаемые земляки! Ровно 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла самая известная и разрушительная техногенная авария современности — взрыв на четвёртом энергоблоке Чернобыльской АЭС.

Устранять последствия этого происшествия выпало на долю почти 600 тысяч человек. С глубоким уважением и признательностью мы говорим о подвиге спасателей, пожарных, военнослужащих, отозвавшихся на призывы о помощи.

Ценой собственного здоровья они боролись с последствиями катастрофы. Невзирая на высочайшую степень личного риска, сумели собраться в экстремальной ситуации, чтобы спасти наибольшее число человеческих жизней. Это было проявлением настоящего героизма.

Тех, кто бросил все свои силы на борьбу с невидимым и коварным «мирным атомом» в народе называют ликвидаторами. Их подвиг неоценим, как несоизмерима и наша благодарность.

В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф мы вспоминаем людей, пожертвовавших жизнью, спасая мир от ядерного заражения. Светлая память героям–спасателям.

Выражаем искреннюю признательность ликвидаторам. Среди норильчан, которые сегодня находятся с нами рядом, 82 человека были участниками тех страшных событий. Из них 33 ликвидатора и три ветерана подразделений особого риска. Низкий вам поклон и огромное спасибо.

От всей души желаю вам добра, долгих лет жизни и семейного благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска