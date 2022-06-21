26 июня норильчан приглашают на научно-технический фестиваль MASTERFEST

Мероприятие пройдёт в Книжном дворике на Ленинском проспекте, 20а, с 13.00 до 18.00. Хедлайнер фестиваля – московский «Фаблаб». Команда лаборатории научит норильчан переносить изображения с помощью технологии шелкографии, «откроет» станцию по сборке и запуску ракет, представит образцы разных сплавов, структуру которых можно будет рассмотреть под микроскопом. Кроме того, московские мейкеры проведут 25 июня в «Фаблабе» на проезде Котульского, 15, мастер-классы по машинному обучению, программированию на p5.js и мини-лекцию о свойствах материалов.

MASTERFEST будет не только обучающим, но и зрелищным. Приглашённая компания по развитию научно-популярных проектов «Стартнаука» устроит на фестивальных площадках большое научное шоу и поэкспериментирует с молекулярной кухней. На площадке проекта «Лига IMAKE» можно будет изготовить оригинальные предметы интерьера, а на станции пайки – светящиеся значки и устройства для автополива цветов. Мастерская «ПлавьПластик» научит перерабатывать вторсырьё, а просветительский центр «Белый мишка» расскажет, почему это так важно. Союз аниматоров «Шалуны» будет «химичить» с детьми, а команда проекта «Ламалокация» - делиться опытом применения альтернативных источников энергии. Посетителям продемонстрируют экзоскелеты «Норильскникельремонта», на сцену выйдут косплееры и кавер-группа «Бариста».

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