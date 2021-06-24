26 июня столица Таймыра отметит свое 354-летие

В кинодосуговом центре «Арктика» с 12.00 до 14.00 состоится выставка детских работ «Краски родного города». Посетители в открытом голосовании смогут выбрать лучший рисунок, а победители получат заслуженные призы. В 14.00 на Набережной площади состоится традиционный праздничный концерт с участием творческих коллективов города и артистов из Кайеркана. А в Таймырском краеведческом музее в 15.00 пройдёт спектакль «Встреча в старой квартире» с участием музейных сотрудников. И в выставочном зале городского Центра народного творчества весь праздничный день будет работать персональная выставка художника Дмитрия Андрианова, запечатлевшего памятные места, исторические здания, улицы и площади родной Дудинки.