26 мая — День российского предпринимательства

Уважаемые предприниматели города Норильска, искренне поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником – Днём российского предпринимательства, который наша страна отмечает сегодня уже в 15 раз.

Обращаясь к вам, я могу по праву говорить «коллеги», потому что предпринимательская деятельность занимает значительную часть в моей трудовой биографии. Эта сфера жизни Норильска объединяет тех, кто чувствует в себе силы и желание менять наш город к лучшему. Ведь именно развитие малого и среднего бизнеса составляет важнейшую часть повседневности каждого норильчанина: от вашего труда, умения оперативно реагировать на постоянно меняющиеся реалии, подстраиваться под новые условия зависит комфорт нашей жизни. Поэтому поддержка предпринимательского сектора является одним из приоритетов государственной политики, в том числе в Арктической зоне РФ. Сегодня вам приходится особенно непросто – пандемия больше всего «подкосила» именно бизнес. Но вы сумели не просто выстоять и удержаться на плаву, но и сохранить социальную ориентированность.

Дорогие коллеги, в это сложное для всех нас время я желаю вам не терять оптимизма, принимать единственно верные решения и работать в тесной связке с муниципалитетом, чтобы максимально использовать те возможности для ведения бизнеса, которые сегодня закреплены на государственном уровне. Здоровья вам, неиссякаемой жизненной энергии, успешной реализации бизнес-проектов и уверенности в завтрашнем дне!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска