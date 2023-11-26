Поздравление с Днём матери от Александра Пестрякова

Дорогие норильчане, в последнее воскресенье ноября мы отмечаем один из самых трогательных праздников — День матери.

Это простое короткое слово — «мама» — всегда ассоциируется с нежностью, теплотой и защитой.

Сколько бы лет ни было каждому из нас, мы твёрдо знаем: когда плохо или грустно, именно мама поможет мудрым советом, утешит ласковым словом, и все невзгоды отойдут на второй план. И только мама всегда искренне переживает за своего ребёнка в трудные моменты и так же искренне радуется его успехам и победам.

Особых слов благодарности в этот день заслуживают женщины, посвящающие свою жизнь заботе о детях, лишённых материнской любви.

Этот светлый праздник — замечательная возможность выразить признательность нашим мамам за доброту и понимание, за безграничную любовь и веру в нас.

Милые мамы, от всей души желаю вам, чтобы ваш ежедневный материнский труд и забота всегда вознаграждались любовью ваших детей. Пусть каждый день жизни будет наполнен теплом и добротой. Будьте счастливы!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска