26 сентября — День машиностроителя. Поздравление Дмитрия Карасева

Уважаемые рабочие, инженеры, технологи и все те, кто связан с машиностроением, поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём машиностроителя!

Это праздник физически и морально сильных, трудолюбивых людей. Ваша работа — это нелёгкий труд, от которого напрямую зависит экономический рост, благосостояние граждан и социально–экономическое развитие страны. Профессия машиностроителя заслуженно считается фундаментом всей промышленности, ведь благодаря результатам вашего труда, усердия и вовлеченности успешно развиваются и внедряются новые технологии на предприятиях самых различных отраслей.

Я выражаю благодарность всем машиностроителям за добросовестный самоотверженный труд, верность своему делу и мастерству. Пусть ваши усилия всегда приносят пользу обществу, а вам — свершений во всех начинаниях, смелых идей и перспектив.

От всей души желаю вам новых достижений, крепкого здоровья, счастья, стабильности и благополучия!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска