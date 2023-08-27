Поздравление с Днём шахтёра от Михаила Котюкова и Алексея Додатко

Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!

Примите поздравления с Днём шахтёра!

Каждая поднятая вами тонна твёрдого топлива укрепляет энергетическую безопасность регионов Сибири и Дальнего Востока, обеспечивает бесперебойную работу важных для страны предприятий. Ваша преданность делу, высокое чувство ответственности, славные трудовые традиции — гарант социальной стабильности и экономического роста многих территорий.

Горные и угледобывающие компании нашего края занимают ведущие позиции в России и мире, реализуют масштабные инвестиционные и экологические проекты, стабильно наращивают выработку. Красноярские шахтёры успешно закрывают возросшие потребности в топливе угольной генерации, которая страхует выработку электроэнергии гидростанциями Енисейского каскада.

Дорогие друзья! Спасибо за весомый вклад в благополучие земляков, развитие инфраструктуры шахтёрских городов и посёлков Красноярья. Уверены, с каждым годом список ваших достижений и трудовых рекордов будет только расти. Искренне желаем счастья, здоровья, процветания!

Михаил Котюков,

временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края

Алексей Додатко,

председатель Законодательного собрания Красноярского края