Поздравление с Днём шахтёра от Михаила Котюкова и Алексея Додатко
Поздравление с Днём шахтёра от Михаила Котюкова и Алексея Додатко
Уважаемые работники и ветераны угольной отрасли!
Примите поздравления с Днём шахтёра!
Каждая поднятая вами тонна твёрдого топлива укрепляет энергетическую безопасность регионов Сибири и Дальнего Востока, обеспечивает бесперебойную работу важных для страны предприятий. Ваша преданность делу, высокое чувство ответственности, славные трудовые традиции — гарант социальной стабильности и экономического роста многих территорий.
Горные и угледобывающие компании нашего края занимают ведущие позиции в России и мире, реализуют масштабные инвестиционные и экологические проекты, стабильно наращивают выработку. Красноярские шахтёры успешно закрывают возросшие потребности в топливе угольной генерации, которая страхует выработку электроэнергии гидростанциями Енисейского каскада.
Дорогие друзья! Спасибо за весомый вклад в благополучие земляков, развитие инфраструктуры шахтёрских городов и посёлков Красноярья. Уверены, с каждым годом список ваших достижений и трудовых рекордов будет только расти. Искренне желаем счастья, здоровья, процветания!
Михаил Котюков,
временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края
Алексей Додатко,
председатель Законодательного собрания Красноярского края