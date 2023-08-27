Поздравление с Днём шахтёра от Дмитрия Карасева

Уважаемые горняки и работники горнодобывающей промышленности!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В последнее воскресенье августа мы с гордостью чествуем работников шахт и рудников: взрывников и проходчиков, крепильщиков и горнорабочих, бурильщиков и машинистов подземного транспорта, людей других профессий, чья работа проходит в недрах горных выработок.

Развитие Норильска неотделимо от развития угольной промышленности и работы горняков. Именно поэтому День шахтёра — это значимый для города праздник, который олицетворяет самоотдачу, неустанный труд и безграничный вклад профессионалов горнодобывающей промышленности северного города в общее дело.

Особые слова благодарности — ветеранам труда, пенсионерам, которые прославили Норильск трудовыми подвигами. Низкий вам поклон! Навыки и опыт ветеранов производства передаются новому поколению шахтёров, и эта традиция позволяет Большому Норильску гордиться специалистами горнодобывающих предприятий.

Желаю каждому горняку крепкого здоровья, успехов в непростом деле, уверенности в завтрашнем дне. Пусть счастье, добро и мир сопровождают вас в будни и праздники, а в семейной жизни всегда будут царить гармония, уют и благополучие!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска