Поздравление с Днём шахтёра от Александра Пестрякова

Уважаемые шахтёры Норильска и ветераны горняцкой отрасли! Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Самоотверженный труд тех, кто занят в добыче полезных ископаемых на Крайнем Севере, является основой стабильного развития не только заполярного Норильска, но и всего Красноярского края. О высочайшем профессионализме и мужестве, присущих норильским горнякам, невозможно говорить без восхищения. В тяжелейших условиях норильские шахтёры уже несколько десятков лет выдают на–гора сотни и тысячи тонн руды, внося огромный вклад в поддержание экономической стабильности всех промышленных предприятий Норильска.

Работа под землёй всегда была одной из самых опасных, связанных с различными рисками. Именно поэтому среди наших шахтёров нет случайных людей, а лишь беззаветно преданные делу мастера. Немало в Норильске и шахтёрских династий, где из поколения в поколение передаются уникальные знания и навыки.

В этот праздничный день хочу пожелать всем, кто носит гордое звание шахтёра, стабильности, уверенности в завтрашнем дне, выполнения всех производственных задач и благополучия. Здоровья вам, оптимизма, крепкой кровли над головою и добра!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска