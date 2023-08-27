Поздравление с Днём шахтёра от Николая Уткина

Дорогие коллеги, земляки!

От лица руководства компании«Норникель» поздравляю норильчан с Днём шахтёра!

Большой Норильск почти век остаётся уникальной по своим запасам минерально–сырьевой базой, фундаментом для развития не только города и отрасли, но и всей страны. В этот особый день мы выражаем признательность и уважение всем, кто занимается добычей полезных ископаемых. Профессия горняка требует высокой ответственности, мастерства и трудолюбия. В своей ежедневной работе вы сталкиваетесь с трудностями, но упорство, мудрость и профессионализм позволяют вам преодолевать все вызовы. Мы гордимся вкладом каждого в успешное развитие компании, вашими достижениями во внедрении инноваций на рудниках, в повышении качества продукции. Крепкого вам здоровья, благополучия, успехов и процветания горного дела!

Николай Уткин,

старший вице–президент компании «Норникель» — руководитель Норильского дивизиона, директор Заполярного филиала