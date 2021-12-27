27 декабря — Международный день противоэпидемической готовности

Пандемия COVID-19 стала наглядным примером чрезвычайной ситуации международного значения, потребовавшей объединения усилий всего мирового сообщества под эгидой ООН и ВОЗ и показавшей недостаточную готовность к реагированию на ЧС такого масштаба. Пандемия заставила пересмотреть отношение к биологическим угрозам современности, показала и доказала необходимость превентивной готовности и опережающего реагирования на возможные риски.

Российский опыт борьбы с новой коронавирусной инфекции и другими вспышками опасных инфекций востребован на глобальном международном уровне. Российская Федерация провела свыше 20 миссий по оказанию методической и практической помощи странам ближнего и дальнего зарубежья в борьбе с COVID-19. На днях в Южно-Африканской Республике завершилась Российско-Южноафриканская научная миссия по изучению клинико-эпидемиологических особенностей новой коронавирусной инфекции, вызываемой генетическим вариантом «Омикрон». Она была организована по результатам договорённостей президентов России и ЮАР.

Российская сторона постоянно оказывает материально-техническую поддержку странам-партнёрам. В более чем 50 стран мира за последние два года поставлен большой объём диагностических препаратов, вакцин, лабораторного оборудования. В странах СНГ и странах дальнего зарубежья для диагностики COVID-19 эффективно используются мобильные лаборатории, произведённые Роспотребнадзором.

По поручению Президента Российской Федерации В. В. Путина разработан федеральный проект «Санитарный щит — безопасность для здоровья». Это комплекс мер, направленных на укрепление и модернизацию всей системы санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации, развитие проактивной и устойчивой системы предупреждения, профилактики, выявления и реагирования на угрозы биологической безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Роспотребнадзор продолжит работу по поддержанию в Российской Федерации высокого уровня противоэпидемической готовности, а также реализацию программ, направленных на профилактику и борьбу с инфекциями за рубежом.

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