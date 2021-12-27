27 декабря — День спасателя Российской Федерации

В МЧС России трудятся высококлассные специалисты, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, лётчики и другие специалисты выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию боеприпасов времён Великой Отечественной войны, выезжают и оказывают помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других бедствиях.

Только за 11 месяцев этого года в России спасены и эвакуированы более 225 тысяч человек. Из них на водных объектах — свыше 900 человек, при ликвидации ДТП — более 23 тысяч человек. Воинские и поисково-спасательные формирования ведомства спасли свыше 10 тысяч человек. При этом ликвидировано более 360 ЧС и почти 370 тысяч техногенных пожаров. Авиацией МЧС России выполнено более 15 тысяч полётов. Воздушными судами спасательного ведомства в зоны ЧС направлено более 17 тысяч тонн различных грузов. Почти 500 человек, нуждавшихся в срочной медицинской помощи, своевременно доставлены в различные лечебные учреждения.

В Красноярском крае благородным делом спасения заняты более пяти тысяч человек, на вооружении имеется свыше 1300 единиц техники.

И свой профессиональный праздник спасатели проведут на боевом посту, на суточное дежурство заступили более 75 тысяч сотрудников по всей стране.

- Прошедший год был непростым для нашего ведомства, он унёс жизни наших коллег. Мы помним всех погибших товарищей — от рядового до министра, отдавших свои жизни во имя спасения других. Вечная им память.

Особую благодарность хочу выразить ветеранам, стоявшим у истоков создания ведомства. Ваша поддержка бесценна для нас. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и новых успехов в благородном деле, — поздравил коллег врио главы МЧС России Александр Чуприян.

- Быть сотрудником МЧС — это огромная ответственность. Это образ жизни, который требует самоотдачи, высокого профессионализма, неравнодушного отношения к людям и к своей работе. Каждый день плечом к плечу вместе с коллегами из других ведомств территориальной подсистемы РСЧС вы идёте навстречу опасности.

К сожалению, некоторым нашим пожарным пришлось пожертвовать собой при выполнении боевого долга. Вечная им память, они навсегда останутся в наших сердцах. Особые слова благодарности сегодня я хочу сказать всем ветеранам. Благодаря вашим усилиям нам удалость взрастить новое достойное поколение пожарных и спасателей. Многие из вас продолжают трудиться на благо жителей края и сегодня, внося неоценимый вклад в наше общее дело — защиту населения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

Низкий поклон людям, которые тушат пожары, ищут людей и помогают нам в профилактической работе на общественных началах — добровольным пожарным и волонтёрам. Ваша помощь неоценима. Множество жизней были спасены именно благодаря вашим усилиям.

Я желаю вам, дорогие коллеги и друзья, семейного счастья, любви, благополучия, а главное — здоровья. Помните — дома вас ждут самые родные и близкие люди, — выразил признательность всем, кто делом своей жизни избрал спасение людей, начальник главного управления МЧС России по Красноярскому краю Игорь Лисин.

Обратились к сотрудникам и ветеранам аварийно-спасательных служб Красноярья губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко:

- Для каждого из вас девиз МЧС — «Предупреждение, спасение, помощь» — не громкие слова, а руководство к действию. Рискуя собой, проявляя силу духа и решительность, вы приходите на выручку людям во время бедствий и катастроф, бесстрашно противостоите стихии.

Земляки по праву гордятся краевой службой спасателей. Колоссальный опыт, высокое мастерство, лучшие практики и безупречная выучка позволяют подразделениям МЧС оперативно решать чрезвычайно сложные задачи в любой точке планеты. Героическая работа профессионалов многократно отмечена высокими наградами.

Дорогие друзья! Ваш самоотверженный труд, мужество и стойкость достойны глубокого уважения. Искренне желаем вам крепкого здоровья, оптимизма и энергии. Пусть уверенность в своих силах и поддержка близких будут опорой в благородном деле!