День молодёжи. Поздравление от Александра Усса и Алексея Додатко

Дорогие жители Красноярья! Поздравляем вас с Днём молодёжи!

Юность — самая яркая и интересная пора. Присущие ей дерзновенность, энергия и свобода мысли помогают принимать смелые решения, рождать новаторские идеи.

Молодые всегда на передовом рубеже. Особенно в трудные, судьбоносные времена. Их имена среди героев Великой Победы, ударников легендарных комсомольских строек и покорителей целины. Они и сегодня — основная движущая сила любого масштабного проекта.

Молодёжь Красноярья — активный участник больших краевых и общероссийских событий. Наши ребята показывают блестящие результаты в спорте, науке, искусстве. В этом году они стали первыми среди региональных команд на Дельфийских играх страны и фестивале «Российская студенческая весна».

Талантливые, трудолюбивые юноши и девушки — наша гордость. Перед ними открыты колоссальные возможности для самореализации. В их руках будущее родного края, Сибири, страны. Созидательный, интеллектуальный потенциал молодёжи — одно из главных богатств региона.

Дорогие друзья! Желаем вам новых свершений. Мечтайте и верьте в себя. Учитесь, творите и делайте этот мир лучше!

Александр Усс, губернатор Красноярского края

Алексей Додатко, председатель Законодательного собрания края