День молодёжи. Поздравление от Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане, от всей души поздравляю вас с Днём молодежи! С днём, который полон энергии юности, задора к познанию нового, постоянного стремления к развитию.

Норильск не зря считается городом молодых. В середине прошлого века активные и деятельные юноши и девушки в составе комсомольских десантов развивали город, вкладывая в него душу. Сегодня ту же задачу ставит перед собой новое поколение норильской молодёжи. Весомый вклад в создание комплексного плана социально–экономического развития города тому подтверждение. Город будет меняться и расти во многом благодаря молодёжи, их идеям и мощному драйву.

Буквально недавно в Норильске сформировалась Молодёжная коллегия при главе города, на которую я возлагаю большие надежды. Работая в тесном взаимодействии с администрацией, участники нового коллегиального органа смогут воплощать в жизнь нужные и полезные для города проекты. Активно себя проявляют и Молодёжные центры. Они расширили спектр активностей для посетителей, благодаря чему качество досуга вышло на новый уровень.

Я искренне горжусь современной норильской молодёжью. Настойчивость жителей Заполярья она сочетает с современными тенденциями в обществе. В результате мы видим желание учиться, расширять кругозор, преобразовывать пространство вокруг себя и стремиться к здоровому образу жизни.

Желаю юному и молодому поколению нашего города достигать намеченных целей. Быть уверенными в собственных силах и смотреть в будущее только с оптимизмом!

Дмитрий Карасев,

глава города Норильска