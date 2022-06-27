День молодёжи. Поздравление от Александра Пестрякова

27 июня наш город вместе со всей страной отметит яркий и зажигательный праздник — День молодёжи.

Мы, взрослые, по праву можем гордиться новым поколением норильчан — умными, талантливыми, креативными, смелыми и независимыми парнями и девушками. Они в хорошем смысле наступают нам на пятки и дышат в затылок, заставляя двигаться вперёд, совершенствоваться и созидать на благо родного Норильска. Именно молодёжь составляет основную часть норильчан, и, на мой взгляд, это залог успешности заполярного города, поскольку юные и горячие сердца способны воплотить в жизнь любой проект.

Глядя в ваши горящие глаза, мы заряжаемся вашей энергичностью и желанием творить, смело смотрим в будущее и идём к поставленным целям. Благодаря вашим целеустремлённости и уверенности в себе, убеждён, у Норильска действительно яркое будущее.

Искренне желаю вам, молодые люди Норильска, никогда не терять веру в себя, твёрдо стоять на ногах, чувствовать поддержку взрослых и не изменять своим убеждениям. Успехов вам в решении всех задач, исполнения самых заветных желаний, добра и счастья!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска