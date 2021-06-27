27 июня — День молодёжи. Поздравление Александра Пестрякова

Дорогие норильчане, от всей души поздравляю с праздником всех, кто молод сердцем и душою!

День молодёжи — дата, объединяющая тех, кто полон сил, новых идей, решимости сделать свою жизнь и жизнь окружающих ярче и интереснее. Норильск всегда был городом молодых — средний возраст норильчан составляет около 33 лет. Да и сам наш город ещё совсем юный и уверенно смотрящий в будущее. И это будущее будут строить настоящие норильчане — сильные, смелые, независимые и талантливые. Сегодня в городе происходит много качественных изменений и реформ, направленных на привлечение на территорию молодых высококвалифицированных специалистов, а также формирование у норильской молодёжи интереса к тому, чтобы оставаться в родном городе. Сейчас, в это непростое для страны и мира время, Норильск по–прежнему остаётся островком стабильности во многом благодаря молодости, энергии и оптимизму северян.

Искренне желаю, чтобы каждый день жизни был наполнен яркими и позитивными событиями, чтобы все профессиональные и жизненные планы реализовывались. Здоровья, добра и отличного летнего настроения вам и вашим близким!

Александр Пестряков,

председатель городского Совета Норильска